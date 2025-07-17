В Пензенской области в 2025 году будет создано шесть площадок для сдачи норм ГТО Спорт

Пенза, 17 июля 2025. PenzaNews. Шесть площадок для сдачи норм ГТО будет открыто на территории Пензенской области в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Укрепление здоровья жителей Пензенской области — основа успешного развития родного региона. Продолжаем создавать для детей и взрослых условия для занятий физкультурой и спортом, открывая спортплощадки в наших городах и селах. Эта работа масштабно началась в 2019 году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». К 2024 году площадки для сдачи норм ГТО появились во всех районах Пензенской области. Теперь возможности для тренировок расширяются. С 2025 по 2027 год запланировано открыть еще 18 площадок ГТО. В этом году открываем шесть спортплощадок — в Башмаковском, Бековском, Белинском, Каменском, Колышлейском и Сосновоборском районах», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 16 июля.

По его словам, четыре площадки уже смонтировано, установлены гимнастические скамьи, перекладины, турники, брусья, силовые и кардиотренажеры.

«В Сердобске по проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» также идет строительство «умной» спортплощадки. Там обеспечат точку доступа к бесплатному интернету, по QR-коду можно будет скачать комплекс упражнений и получить рекомендации профессионального тренера», — отметил Олег Мельниченко.

Он добавил, что в 2026 году планируется создать семь площадок — в Пензе, Заречном, Кузнецке, Лунинском, Мокшанском, Пензенском и Спасском районах, в 2027-м еще пять — в Земетчинском, Малосердобинском, Наровчатском, Неверкинском и Шемышейском районах.