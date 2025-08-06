Бассейн на улице Озерской в Заречном закрыт на ежегодную профилактику Спорт

Заречный, 6 августа 2025. PenzaNews. Бассейн «Заречный», расположенный на улице Озерской в Заречном Пензенской области, закрыт со среды, 6 августа, для проведения ежегодных профилактических работ. Об этом сообщил глава города Алексей Костин.

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«В этом году, как и в предыдущие годы, планируется провести тщательную механическую и ручную очистку дна. Кроме того, проведем техническое обслуживание приточной вентиляции и насосной группы большой и малой чаш бассейна. Обновим коридоры и внутренние помещения, отремонтируем душевую при тренажерном зале. Проведем ремонт в раздевальном помещении: вместо линолеума здесь будет современная керамическая плитка, появятся новые фены», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 5 августа.

По словам Алексея Костина, все материалы закуплены, подрядчик готов приступить к работам.

Он обратил внимание на то, что любителям плавания и юным спортсменам не придется прерывать тренировочный процесс, поскольку после профилактических работ начинает работу бассейн на улице М.В. Проценко.

«Здесь в этом году также сливали воду из большой и малой чаш, провели их очистку и ремонт», — отметил глава Заречного.