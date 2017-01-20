Штраф в 25 тыс. рублей назначен директору за невыплату более 1 млн. рублей зарплаты АПК

Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 тыс. рублей назначена директору сельхозпредприятия «Бикмурзинское», осуществляющего деятельность в Неверкинском районе Пензенской области.

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«Следствием и судом установлено, что с января 2014 года по декабрь 2015 года директор предприятия не выплачивал зарплату 59 работникам на общую сумму свыше 1 млн. 100 тыс. рублей. При наличии неисполненных обязательств перед работниками директор приобрел сельскохозяйственную технику и автомашину, которую использовал в личных целях», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

По ее словам, поскольку руководитель подозревался в совершении преступления средней тяжести, полностью признал свою вину, а также в ходе следствия полностью возместил причиненный ущерб, судом он освобожден от уголовной ответственности, а дело в отношении него прекращено.

Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, директором ООО «Бикмурзинское», расположенного в Неверкинском районе Пензенской области, является Михаил Данилов.