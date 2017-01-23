В Спасском районе фирма оштрафована на 400 тыс. рублей за зарастание земель АПК

Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. Штраф в размере 400 тыс. рублей наложен на ООО «ШинПром», допустившее зарастание сорняками и кустарником сельхозземель на территории Татарско-Шелдаисского сельсовета Спасского района Пензенской области.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина, нарушения были выявлены в ходе проверки, проведенной в конце 2016 года.

«На земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 1 тыс. 390 га, принадлежащих ООО «ШинПром» на праве собственности, был выявлен факт нарушения земельного законодательства РФ. На момент проведения проверки участки полностью заросли сорной травянистой растительностью — лисохвостом, пижмой, цикорием, полынью, а также березой и сосной», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что по результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание о его устранении.