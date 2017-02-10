Сбербанк выдал первые кредиты по новой программе Минсельхоза России АПК

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Сбербанк заключил кредитные договоры с АО «Совхоз-Весна» из Саратовской области и ООО «Зерновая компания» из Пензенской области на общую сумму 230 млн. рублей в рамках программы льготного кредитования агропромышленного комплекса.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, денежные средства будут направлены на приобретение семян, удобрений и горюче-смазочных материалов.

«Сбербанк стал одним из первых банков, который активно включился в работу с государственной программой развития сельского хозяйства. Программа утверждена постановлением правительства РФ и устанавливает новые правила льготного кредитования АПК через выделение субсидий уполномоченным банкам. Льготная ставка по кредиту для сельхозпроизводителей с 1 января 2017 года составляет не более 5%», — пояснили в пресс-службе.

По словам старшего вице-президента Сбербанка Анатолия Попова, кредитно-финансовое учреждение намерено наращивать компетенции в кредитовании агропромышленной отрасли.

«Банк заинтересован в росте объемов кредитования российских аграриев, и мы видим большое внимание представителей АПК к программе Минсельхоза, тем более что теперь получать льготные кредиты стало проще», — отметил он.

Пензенское ООО «Зерновая компания» входит в группу компаний «АГСЭН». Занимается выращиванием озимых и яровых зерновых культур, в частности, пшеницы и ячменя. Общая площадь обрабатываемых земель составляет 50 тыс. га. Компания осуществляет полный производственный цикл, включающий выращивание, сбор, переработку, хранение и реализацию сельскохозяйственной продукции.

По словам управляющего Пензенским отделением Сбербанка Марины Дементьевой, банк сотрудничает с ГК «АГЭСН» с 2011 года.

«Планы компании по весенне-полевым работам совпали с выходом программы министерства сельского хозяйства, что позволило нам выдать клиенту кредит в ее рамках», — пояснила она.