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В Пензенской области в 2017 году планируется получить 2,3 млн. тонн зерна

15:22 | 01.03.2017 | АПК

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Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поставил задачу увеличить урожай зерна и зернобобовых культур в 2017 году до 2 млн. 300 тыс. тонн.

В Пензенской области в 2017 году планируется получить 2,3 млн. тонн зерна

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе заседания региональной ассоциации сельхозпроизводителей, состоявшегося в облправительстве в среду, 1 марта, министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков сообщил, что планируется получить 2 млн. 100 тыс. тонн зерновых, 2 млн. тонн сахарной свеклы, 320 тыс. тонн молока и 290 тыс. тонн мяса.

Однако Иван Белозерцев возразил, что в связи с вводом в севооборот 30 тыс. га земли можно собрать на 200 тыс. тонн больше.

«2 млн. 300 тыс. тонн зерна, в принципе, нам по силам», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что в 2016 году 30 тыс. га не задействовали в севообороте из-за дождей, поэтому в целом дополнительные посевные площади составят 60 тыс. га.
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