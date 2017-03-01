В Пензенской области посевные площади под кукурузу намечено увеличить на 7 тыс. га АПК

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Посевные площади под кукурузу планируется увеличить в Пензенской области в 2017 году на 7 тыс. га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков в ходе заседания ассоциации сельхозпроизводителей области, состоявшегося в среду, 1 марта.

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Глава ведомства добавил, что также будут увеличены посевные площади под новые, но перспективные зернобобовые культуры — чечевицу и нут — практически на 6 тыс. га.

«В технических культурах ожидаем увеличение посевных площадей по сахарной свекле и подсолнечнику», — сказал министр сельского хозяйства Пензенской области.

По данным Пензастата, в 2016 году в регионе было отгружено около 99 тыс. 933 тонн кукурузы, что составило 91,6% к уровню предыдущего года. Данный показатель относится к крупным, средним и малым сельхозпредприятиям без учета подсобных хозяйств и кооперативов.