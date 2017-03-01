Пензенский губернатор предложил провести встречу сельхозпроизводителей на ферме Тоцкого АПК

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил провести следующее заседание ассоциации сельхозпроизводителей региона в выездном формате — на ферме Олега Тоцкого.

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По словам главы региона, в прошлом году бизнесмен получил поддержку в сумме 32 млн. рублей на развитие молочного скотоводства, и во время предстоящего визита коллег он мог бы продемонстрировать промежуточные результаты.

«Когда всех нас пригласите? Давайте следующее заседание проведем у Вас», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к Олегу Тоцкому в ходе заседания ассоциации в среду, 1 марта.

В свою очередь бизнесмен пояснил, что только в марте планировал завезти поголовье.

Как отметил губернатор, это не причина откладывать посещение фермы представителями правительства и сельхозпроизводителями.

«Это будет правильно — не в кабинете проводить [заседание], а выезжать в хозяйства», — подчеркнул он.

После этого Олег Тоцкий отметил, что с удовольствием пригласит гостей, но при соблюдении необходимых требований безопасности.

«Если справки все с собой принесут, что здоровы, мы всех запустим», — сказал он.

По мнению Ивана Белозерцева, очередное заседание ассоциации следует провести в июле.