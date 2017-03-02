Выставку «ПензАгро-2017» планируется провести под открытым небом АПК

Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Межрегиональную сельскохозяйственную выставку «ПензАгро» планируется провести в Пензе в 2017 году в новом формате — под открытым небом. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

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«Возможно […] займем центральную площадь [имени В.И. Ленина]», — сказал он в ходе совещания с представителями торговых сетей, состоявшегося в региональном правительстве в четверг, 2 марта.

По словам Андрея Бурлакова, выставка намечена на конец апреля. Он пригласил торговые сети к участию в ней.

«Мы сделаем так, что туда придут тысячи горожан — наших потенциальных покупателей», — подчеркнул министр.

Андрей Бурлаков отметил, что в настоящее время продумывается дизайн оформления площадки.