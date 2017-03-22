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Делегация из Мордовии ознакомилась с опытом Пензенской области в сфере рыбоводства

10:45 | 22.03.2017 | АПК

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Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Делегация из Мордовии посетила Пензенскую область с целью изучения опыта региона в сфере рыбоводства в минувший вторник, 21 марта.

Делегация из Мордовии ознакомилась с опытом Пензенской области в сфере рыбоводства

Фото: Mcx-penza.ru

В ее состав вошли замглавы Минлесхоза Мордовии – начальник управления по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Иван Новиков, заместитель начальника организационно-правового отдела Роман Черашев, начальник отдела регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания Ринат Тугушев и начальник отдела государственного экологического надзора Сергей Мещеряков.

В ходе рабочей встречи с начальником управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса Пензенской области Вячеславом Шиняевым стороны обсудили правовые аспекты развития товарного рыбоводства и любительского рыболовства, а также вопросы регулирования работы отрасли.

Также была затронута тема поддержки рыбоводства. Вячеслав Шиняев отметил, что данному направлению уделяется большое внимание в рамках программных мероприятий.

«По итогам прошлого года один заявитель по направлению рыбоводства был признан участником программных мероприятий поддержки начинающих фермеров», — отметил он.

По итогам встречи стороны договорились об оказании информационной помощи и взаимодействии в развитии рыбоводства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.
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