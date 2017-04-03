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Пензенская область лидирует в ПФО по приросту производства яиц

16:20 | 03.04.2017 | АПК

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Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла первое место среди регионов Приволжского федерального округа по приросту производства яиц в хозяйствах всех категорий по итогам января и февраля 2017 года.

Пензенская область лидирует в ПФО по приросту производства яиц

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минсельхоза, показатель составил 111,7%.

«Оборот организаций по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» составил 5,8 млрд. рублей. По нему область занимает третье место в ПФО. По объему производства мяса регион стал вторым — 7,4 тыс. тонн», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что рост этого показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 139,2%.

«Также третье место у региона по приросту надоя молока на одну корову в сельхозорганизациях — 107,5%», — отметили в министерстве.

В Минсельхозе подчеркнули, что среднемесячная зарплата в отрасли сельского хозяйства в Пензенской области остается самой высокой в ПФО.

«За январь 2017 года она составила 22 тыс. 449 рублей, что составляет 120,8% к уровню аналогичного периода прошлого года», — добавили в ведомстве.
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