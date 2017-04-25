В Пензенской области озимые погибли на площади чуть более 3 тыс. га АПК

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Озимые, высаженные в Пензенской области в 2016 году, погибли лишь на площади 3,3 тыс. га из 321. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

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«Остальные озимые находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Озимых с плохими оценками на сегодняшний день не отмечается», — подчеркнул он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции во вторник, 25 апреля.

Андрей Бурлаков добавил, что для пересева озимых необходимый семенной материал имеется в хозяйствах в полном объеме.

В целом, по его словам, при потребности почти в 80 тыс. тонн семян для проведения сева в Пензенской области имеется в распоряжении даже больше — 85 тыс. тонн.