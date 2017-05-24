Пензенский Минсельхоз рассмотрит 85 бизнес-проектов для получения господдержки АПК Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Конкурсная комиссия министерства сельского хозяйства Пензенской области рассмотрит 85 бизнес-проектов в рамках отбора участников мероприятий по поддержке развития начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и сельхозкооперации. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Заседание конкурсной комиссии пройдет в ведомстве 25 и 26 мая. Ее работу возглавит министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков. Участники отбора представят вниманию членов межведомственной комиссии свои бизнес-проекты и расскажут о планах развития своих хозяйств. Планируется, что в 2017 году грантовая поддержка малых форм хозяйствования составит более 103 млн. рублей из средств консолидированного бюджета. На поддержку начинающих фермеров будет направлено 21,1 млн. рублей, на развитие семейных ферм — 50,5 млн. рублей, на помощь сельхозкооперации — 31,6 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость