Александр Ткачев посетил комплекс ГК «Дамате» в Пензенской области АПК

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев посетил крупнейший в стране комплекс по производству индейки и ознакомился с ходом реализации проекта группы компаний «Дамате» по расширению действующих мощностей до 110 тыс. тонн в год в ходе рабочей поездки в Пензенскую область в понедельник, 19 июня.

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Глава федерального ведомства осмотрел строительные площадки и обсудил перспективы развития компании с руководством холдинга.

«В последние годы производству индейки уделяется приоритетное внимание со стороны государства, что позволяет привлекать инвесторов в отрасль. Только за два года объемы производства индейки выросли в 1,5 раза — до 280 тыс. тонн», — отметил он.

Александр Ткачев добавил, что к 2020 году объемы планируется увеличить еще в 1,5 раза — до 400 тыс. тонн.

Проект ГК «Дамате» предполагает увеличение мощности всех этапов вертикально-интегрированной структуры. Он предусматривает наращивание мощности инкубатора до 19,5 млн. яиц в год, ввод дополнительно 116 птичников, удвоение мощности комбикормового завода и элеватора, а также строительство нового птицеперерабатывающего завода.

В настоящее время высокими темпами идут работы на всех объектах.

Построены и введены в эксплуатацию 16 птичников подращивания и 24 птичника откорма. Ведется строительство еще 20 птичников.

Завершены работы по расширению мощности инкубатора, приобретены дополнительные линии для комбикормового завода. На элеваторе закончены строительные работы, идет монтаж силосов.

На новом птицеперерабатывающем заводе в финальную стадию вошли общестроительные работы. В ближайшее время начнутся поставки законтрактованного оборудования. В планах компании — до конца 2017 года осуществить пробный технический пуск завода, который представляет собой пример инновационного подхода к организации производства.

«Мощность убоя и разделки — до 5 тыс. голов в час — самая высокая в отрасли. Время от доставки птицы из птичника до отгрузки готовой продукции составит менее 20 часов. Вся птица будет охлаждаться исключительно воздухом без использования воды. 36 упаковочных линий позволят отгружать одновременно такое же количество ассортиментных позиций, что в разы сократит время формирования заказа», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе группы компаний «Дамате».

По итогам 2016 года ГК «Дамате» заняла лидирующую позицию по объемам производства мяса индейки в Российской Федерации. В своей работе компания делает ставку на строгое соблюдение норм биологической безопасности и проводит обширную работу по внедрению цифровых технологий. В течение ближайших 3 лет «Дамате» планирует большую часть производственных процессов отдать в управление искусственному интеллекту.