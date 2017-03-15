Компания «Дамате» стала крупнейшим производителем индейки в России Экономика

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Группа компаний «Дамате», производственные мощности которой расположены в Пензенской и Тюменской областях, стала по итогам 2016 года крупнейшим производителем индейки в России, обогнав многолетнего лидера — группу «Евродон».

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Как сообщает газета « Ведомости » со ссылкой на данные Agrifood Strategies и Росптицеводство, за 12 месяцев «Дамате» выпустила 60,8 тыс. тонн индейки в убойном весе, у «Евродона» этот показатель составил менее 60 тыс. тонн.

По показателю в живом весе, по данным издания, «Дамате» также лидирует.

Согласно сведениям, размещенным на сайте компании «Евродон», проект по производству мяса индейки реализуется с 2003 года. В декабре 2016 года предприятие вышло на суточный рекорд в 503 тонны. Вместе с тем создатель и генеральный директор ГК «Евродон» Вадим Ванеев в одном из интервью отметил, что год был крайне сложным, так как компания пережила попытку рейдерской атаки.

В свою очередь для «Дамате», основателем и генеральным директором которой является Рашид Хайров, проект по производству мяса индейки стал первым в Пензенской области. Начатый недобросовестными инвесторами, он перешел к группе компаний в 2011 году замороженным, в полуразрушенном состоянии на начальной стадии строительства. После анализа ситуации на рынке проект был полностью переработан, а его начальная мощность — увеличена в несколько раз.

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В 2016 году ГК «Дамате» вышла на плановую мощность в 60 тыс. тонн готовой продукции в год. Заявлено о расширении проекта — до 100 тыс. тонн в убойном весе в 2018 году. Ожидается, что общий объем инвестиций составит 25,6 млрд. рублей. При этом основным сторонним инвестором является Россельхозбанк.

В настоящее время продукция компании под маркой «Индилайт» реализуется по всей стране через сетевых ритейлеров и розничную торговлю. Осенью 2015 года ГК «Дамате» начала экспортные поставки. Налажено сотрудничество с покупателями в Гонконге, Вьетнаме, Сербии и странах Западной Африки. Летом 2016 года начат экспорт мяса индейки в страны Европейского Союза.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ГК «Дамате», в общей сложности за время своей работы компания проинвестировала в регион около 16 млрд. рублей.

«Проект «Дамате» дал толчок развитию целого ряда смежных отраслей, среди которых — производство компонентов для кормов, сельхозтехники, а также строительство, логистика, лизинговые услуги, страхование и другие», — прокомментировали в пресс-службе.

В компании обратили внимание на то, что появление в регионе проекта федерального уровня оказало большой мультипликативный эффект, так как рубль инвестиций в сельском хозяйстве дает 2,5 рубля в общеотраслевом балансе.

Предполагается, что в рамках дальнейшего развития «Дамате» только в текущем году в Пензенской области будет создано дополнительно почти 800 рабочих мест.