Пензенские аграрии рассчитывают получить 2,3 млн. тонн зерна — Андрей Бурлаков АПК

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Сельхозтоваропроизводители Пензенской области рассчитывают произвести не менее 2,3 млн. тонн зерна и зернобобовых культур, несмотря на непростые погодные условия. Об этом сообщил глава регионального Минсельхоза Андрей Бурлаков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, несмотря на небольшие корректировки, прогноз существенным образом не изменен.

«[Мы ожидаем получить] порядка 2 млн. тонн — не менее, а, может, даже чуть побольше — сахарной свеклы», — добавил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве во вторник, 20 июня.

Читайте также

В Пензенской области из-за погоды отмечается отставание в развитии яровых культур

Андрей Бурлаков пояснил, что площади под сахарную свеклу были значительно увеличены в связи с возросшей потребностью перерабатывающих заводов, на которых ведется реконструкция.

«Мы прогнозируем порядка 390 тыс. тонн семян подсолнечника. По картофелю: всего — порядка 470 тыс. тонн, в пределах 100 тыс. тонн — товарный картофель», — отметил министр.

Глава Минсельхоза Пензенской области добавил, что также планируется произвести примерно 177 тыс. тонн овощей.

«Мы все-таки рассчитываем, что июль будет благоприятным, теплым, наши растения успеют развиться и дать нам в августе хороший урожай», — сказал Андрей Бурлаков.