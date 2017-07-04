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Андрей Бурлаков возглавит пензенскую делегацию на «Всероссийском дне поля»

11:53 | 04.07.2017 | АПК

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Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков возглавит делегацию региона на агротехнологической выставке-форуме «Всероссийский день поля», которая пройдет в Казани с 5 по 7 июля.

Андрей Бурлаков возглавит пензенскую делегацию на «Всероссийском дне поля»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Экспозиция будет представлена блоками «Растениеводство», «Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса», «Животноводство» и «Кампус».

Члены пензенской делегации посетят 72 делянки опытного поля с возделанными озимыми и яровыми культурами. На них компании-участники продемонстрируют новейшие технологии и методы селекции растений.

Кроме того, представители региона посетят стационарный и индивидуальный показы техники, а также выставку-форум сельскохозяйственных кластеров России.

В рамках мероприятия будут организованы соревнования среди лучших специалистов районов Татарстана по мастерству управления сельхозтехникой «Тракторное шоу».

Также делегация Пензенской области посетит экспозицию племенных животных, которых разводят в местных хозяйствах, ознакомится с оборудованием для животноводства, кормами, добавками, ветеринарными препаратами и технологиями.

Помимо этого, пензенские сельхозтоваропроизводители примут участие в деловой программе агрофорума, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.
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