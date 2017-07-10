Пензенский губернатор призвал заранее подготовить технику к уборке урожая АПК

Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал ответственных лиц в районах заблаговременно озаботиться подготовкой сельхозтехники к уборочной кампании.

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«Она будет особенной. Особенность заключается в том, что раньше мы по технике, если ее не хватало, обращались в южные регионы Российской Федерации, […] оттуда приходили комбайны, машины. […] Сейчас такой возможности не будет», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 10 июля.

Иван Белозерцев призвал обратить особое внимание на закупку горюче-смазочных материалов и запчастей.

«У кого есть такая необходимость — по приобретению техники, по заключению договоров аренды, […] нужно заняться уже сейчас», — поручил губернатор.