Мельниченко, Белозерцев и Лидин открыли пензенский «День поля» АПК

Пенза, 15 июля 2017. PenzaNews. Заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин открыли двухдневное аграрное мероприятие «День поля» в городе «Спутнике» в субботу, 15 июля.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы достигли хороших результатов в 2016 году, и задача на этот год — как минимум, выйти на результаты прошлого года, максимум — собрать 2 млн. 300 тыс. тонн зерновых, 2 млн. тонн свеклы, прибавить в производстве мяса, молока, яиц, картофеля и других направлениях», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к аграриям и горожанам, собравшимся на мероприятии.

В свою очередь Олег Мельниченко обратил внимание на то, что сельское хозяйство — это основа экономики страны, без которой невозможно развитие других направлений.

«Готовы оказывать труженикам села всяческую поддержку, чтобы политика импортозамещения была реализована в полной мере», — подчеркнул он.

Как отметил Валерий Лидин, Пензенская область всегда славилась своим плодородием и успехами тружеников села.

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«Сегодня представители аграрного сектора собрались, чтобы обменяться опытом, увидеть прогрессивные технологические методы, посмотреть новую технику», — добавил он.

Центральным событием «Дня поля» стала презентация новинок сельхозтехники. Вниманию гостей было представлено примерно 70 единиц специализированного транспорта.

Помимо этого, можно было ознакомиться с семенным материалом, средствами защиты растений и минеральными удобрениями.

Гостям праздника была предложена продукция пензенских аграриев, а на набережной организована развлекательная программа, сообщает пресс-служба облправительства.