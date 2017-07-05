«Единая Россия» утвердила списки кандидатов в депутаты пензенского Заксобрания Политика

Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от партии «Единая Россия» утверждены на XXIII конференции реготделения партии, состоявшейся в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 5 июля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В мероприятии приняли участие 207 делегатов из 239, избранных в соответствии с установленной нормой представительства, а также входящих в региональный политсовет и контрольную комиссию.

Предложенные кандидатуры назвал секретарь реготделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

В частности, спикер регионального парламента пояснил, что общеобластная часть списка претерпела изменения — как и планировалось, в нее вошли губернатор Иван Белозерцев и он как лидер пензенских единороссов, а вместо члена Совета Федерации РФ Виктора Кондрашина в нее включен заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко.

Читайте также

Решение по кандидатуре Олега Мельниченко принял президиум Генсовета «Единой России»

Также были озвучены кандидатуры по одномандатным округам и региональным группам.

Голосование делегатов за предложенные списки было тайным.

Из 205 выданных бюллетеней — по выдвижению областного списка и по одномандатным избирательным округам — в урне было обнаружено по 201-му. При этом недействительных не было.

Участники голосования поддержали списки кандидатов единогласно.

После этого Валерий Лидин нацелил пензенских единороссов на честную предвыборную борьбу и призвал к слаженной работе.

Список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от партии «Единая Россия» по областному списку:

Общеобластная часть:

Белозерцев Иван Александрович

Лидин Валерий Кузьмич

Мельниченко Олег Владимирович

Региональная группа №1

Супиков Вадим Николаевич

Куприна Яна Владимировна

Асеева Галина Леонидовна

Региональная группа №2

Лисин Михаил Николаевич

Дубовицкая Светлана Владимировна

Абрамов Алексей Вячеславович

Региональная группа №3

Лазуткина Юлия Викторовна

Назарова Наталья Александровна

Абрашкин Александр Витальевич

Региональная группа №4

Гуляков Александр Дмитриевич

Скобей Сергей Николаевич

Краснов Иван Витальевич

Региональная группа №5

Казаков Сергей Владимирович

Минцева Лилия Викторовна

Атяшкин Иван Александрович

Региональная группа №6

Куроедов Олег Александрович

Шептунова Ольга Николаевна

Сергеева Вера Сергеевна

Региональная группа №7

Еремкин Александр Иванович

Воронина Ирина Владимировна

Безрукова Ульяна Александровна

Региональная группа №8

Баранов Евгений Александрович

Баскаков Сергей Владимирович

Шошкин Виктор Васильевич

Региональная группа №9

Макаров Николай Иванович

Котов Николай Васильевич

Калинин Вадим Михайлович

Региональная группа №10

Космачев Вячеслав Владимирович

Марьин Алексей Владимирович

Греднев Роман Васильевич

Региональная группа №11

Чернышов Василий Егорович

Агеева Елена Николаевна

Горячкина Ирина Михайловна

Региональная группа №12

Ванюшин Сергей Петрович

Юрлов Николай Петрович

Толов Антон Андреевич

Региональная группа №13

Ломовцев Александр Иванович

Мошкина Ольга Евгеньевна

Жукова Лариса Владимировна

Региональная группа №14

Кондрашин Виктор Викторович

Рузманова Любовь Евгеньевна

Самсонова Елена Александровна

Комина Екатерина Владимировна

Региональная группа №15

Дралин Михаил Александрович

Агишев Рустям Аипович

Улыбин Роман Анатольевич

Региональная группа №16

Африканов Вениамин Викторович

Ущев Алексей Викторович

Якушов Павел Захарович

Региональная группа №17

Акчурин Ильдар Анвярович

Полукаров Владимир Васильевич

Аитов Илнур Искяндярович

Региональная группа №18

Климов Александр Владимирович

Гаранина Наталья Владимировна

Салкевич Константин Александрович

Список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от партии «Единая Россия» по одномандатным избирательным округам:

округ №1 — Супиков Вадим Николаевич;

округ №2 — Чистякова Ольга Александровна;

округ №3 — Егоров Сергей Николаевич;

округ №4 — Гуляков Александр Дмитриевич;

округ №5 — Кочетков Олег Александрович;

округ №6 — Тощев Федор Викторович;

округ №7 — Лукьянов Николай Васильевич;

округ №8 — Букин Олег Васильевич;

округ №9 — Котов Николай Васильевич;

округ №10 — Кулагин Борис Николаевич;

округ №11 — Глухова Людмила Васильевна;

округ №12 — Боринштейн Вадим Изяевич;

округ №13 — Вдонин Владимир Васильевич;

округ №14 — Петров Дмитрий Иванович;

округ №15 — Борисов Игорь Николаевич;

округ №16 — Старкин Юрий Серафимович;

округ №17 — Акчурин Ильдар Анвярович;

округ №18 — Кириллов Владимир Павлович.