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В Пензенской области начали убирать озимую пшеницу и ячмень

18:00 | 31.07.2017 | АПК

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Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Аграрии Пензенской области приступили к уборке озимой пшеницы и ячменя. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

В Пензенской области начали убирать озимую пшеницу и ячмень

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, ее начали в Белинском, Сердобском и Тамалинском районах.

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Согласно оперативной информации районных агрономических служб, озимая пшеница убрана с площади 230 га. Намолочено 898 тонн зерна при средней урожайности 43 центнера с га.

В Белинском районе начали убирать ячмень. Работы проведены на площади 255 га, намолочено 548 тонн зерна. Средняя урожайность составила 21 центнер с га.

Всего в 2017 году планируется убрать озимую пшеницу с площади 300,4 тыс. га, а ячмень — 106 тыс. га.
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