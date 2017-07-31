В Пензенской области начали убирать озимую пшеницу и ячмень АПК Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Аграрии Пензенской области приступили к уборке озимой пшеницы и ячменя. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза. Фотография © PenzaNews Купить фотографию В частности, ее начали в Белинском, Сердобском и Тамалинском районах. Читайте также

Пензенская область производит гораздо больше пшеницы, чем потребляет — министр Согласно оперативной информации районных агрономических служб, озимая пшеница убрана с площади 230 га. Намолочено 898 тонн зерна при средней урожайности 43 центнера с га. В Белинском районе начали убирать ячмень. Работы проведены на площади 255 га, намолочено 548 тонн зерна. Средняя урожайность составила 21 центнер с га. Всего в 2017 году планируется убрать озимую пшеницу с площади 300,4 тыс. га, а ячмень — 106 тыс. га. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость