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В Пензенской области намолочено почти 3 тыс. тонн зерна

12:42 | 02.08.2017 | АПК

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Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Почти 3 тыс. тонн зерна намолочено в Пензенской области по данным на среду, 2 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

В Пензенской области намолочено почти 3 тыс. тонн зерна

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Зерновые и зернобобовые культуры скошены с площади 749 га. Средняя урожайность составляет 40 центнеров с га», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что сельхозтоваропроизводители Бековского, Белинского, Колышлейского, Сердобского и Тамалинского районов в настоящее время ведут работы по уборке озимой пшеницы.

«Она скошена на площади 494 га, намолочено 2,4 тыс. тонн зерна при средней урожайности 51 центнер с га. В Белинском районе аграрии ведут работы по уборке ячменя. Сельхозкультура скошена с площади 255 га, намолочено 548 тонн, средняя урожайность — 21 центнер с га», — пояснили в пресс-службе.

В Минсельхозе добавили, что аграрии также продолжают работы по уборке технических культур.

«Озимый рыжик убран с площади 1,3 тыс. га, валовой сбор составляет 1,5 тыс. тонн, урожайность — 11 центнеров с га», — резюмировали в министерстве.
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