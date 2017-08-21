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Губернатор поздравил пензенских аграриев с первым миллионом тонн зерна

09:20 | 21.08.2017 | АПК

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Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил аграриев Пензенской области с первым миллионом тонн зерна.

Губернатор поздравил пензенских аграриев с первым миллионом тонн зерна

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Хорошие темпы у нас в этом году, хороший урожай зерновых и зернобобовых», — отметил глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 21 августа.

Он подчеркнул, что теперь важно убрать и сохранить его.

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«Нужно направить усилия, чтобы с раннего утра, как только роса выпадает, приступать к уборке урожая и [работать] до самого вечера», — сказал Иван Белозерцев.

Он также обратил внимание на необходимость строительства дополнительных элеваторов.

Кроме того, Иван Белозерцев поручил проработать вопрос о получении квоты в Минсельхозе РФ на реализацию зерна.

«Важно собрать урожай, но не менее важно его реализовать, чтобы у людей были средства на дальнейшее развитие», — сказал губернатор.
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