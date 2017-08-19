В Пензенской области получен первый миллион тонн зерна АПК

Пенза, 19 августа 2017. PenzaNews. Более 1 млн. тонн зерна намолочено в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства в субботу, 19 августа.

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«Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в регионе составляет более 40 центнеров с га», — уточнили в ведомстве.

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Говоря о районах, показавших высокие результаты во время уборочной страды, в Минсельхозе региона привели в пример Белинский, где аграрии намолотили более 100 тыс. тонн зерна.

«В текущем году сельхозтоваропроизводителям предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры с площади 721,9 тыс. га», — сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2017 году аграрии Пензенской области, несмотря на непростые погодные условия, рассчитывают получить не менее 2,3 млн. тонн зерна и зернобобовых культур.