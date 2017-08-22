Губернатор поставил ТНВ имени Димитрова в пример пензенским аграриям АПК

Белинский, 22 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поставил в пример аграриям Пензенской области возглавляемое Петром Степанюком товарищество на вере имени Димитрова, расположенное в Белинском районе.

Фото: Pnzreg.ru

«За последние два года в результате нашей совместной работы с представителями АПК многие сельхозпроизводители региона, прежде довольствовавшиеся урожайностью 18–20 центнеров с га, сегодня собирают по 40. Для них это достижение и победа», — отметил он в ходе рабочего визита в Белинский район во вторник, 22 августа.

Глава региона уточнил, что в ТНВ имени Димитрова урожайность достигает 91 центнера с га.

«Не все резервы мы еще использовали. До уровня предприятия Петра Степанюка и других передовых аграриев нужно подтягиваться и всем остальным хозяйствам. […] Петр Андреевич Степанюк и в прошлом году был лидером в растениеводстве на пензенской земле. В этом году, несмотря на сложные погодные условия в начале сезона, [он] подтверждает высокие показатели уборочной кампании 2016 года», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор добавил, что добиться высокой урожайности помогает использование современной техники и качественных семян, а также своевременная подкормка и обработка растений.

«Вот, например, Петр Андреевич стал применять высокотехнологичный комплекс для внесения удобрений. В то время когда другие сомневались и просчитывали, он рискнул, приобрел такую технику. И сегодня это дает значительную отдачу», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.