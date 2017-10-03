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Пензенский губернатор поручил проанализировать работу аграриев за 2017 год

10:58 | 03.10.2017 | АПК

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Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил провести анализ деятельности аграриев по итогам 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пензенский губернатор поручил проанализировать работу аграриев за 2017 год

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Еще раз по итогам этого года надо проанализировать работу растениеводов. По каждому району должен быть реестр тех хозяйств, которые получили урожайность менее 35 центнеров с га», — отметил глава региона.

По его словам, для повышения урожайности необходимо проводить обучение специалистов таких предприятий.

«С ними надо заниматься, подтягивать. Приглашайте руководителей серьезных аграрных компаний, которые могут поделиться своим опытом», — пояснил Иван Белозерцев.

Также он обратил внимание на обеспечение сохранности собранного зерна и поручил изучить возможности пензенских элеваторов.
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