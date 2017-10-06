Логистика приобретает ключевую роль на рынке мясопереработки — Наум Бабаев АПК

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Логистика будет являться в ближайшие несколько лет одним из важнейших факторов, определяющих ситуацию на мясном рынке. Такое мнение высказал председатель совета директоров группы компаний «Дамате» Наум Бабаев.

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В связи с этим, по его словам, ГК «Дамате», имеющая производственные мощности в Пензенской и Тюменской областях и работающая в сегменте «ультрафреш», старается соответствовать современным тенденциям рынка, уделяя все большее внимание скорости доставки продукции на прилавки магазинов и ее качеству.

«Потребитель требует от нас максимального уровня сервиса. Он хочет получать не просто свежее охлажденное мясо, но и максимально удобное для дальнейшего приготовления — фиксированного веса, предварительно нарезанное, разделенное на порции», — сказал Наум Бабаев, выступая на агробизнесфоруме «Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост», ставшем центральным мероприятием деловой программы ежегодной выставки «Золотая осень».

По его словам, скорость является важным конкурентным преимуществом в нынешних условиях.

«Именно поэтому «Дамате» инвестирует 15,5 млрд. рублей в проект расширения действующего производства и строительство нового завода, запуск которого запланирован на начало 2018 года. Благодаря вводу в эксплуатацию нового завода, группа компаний сможет единовременно выпускать 36 видов ассортиментных позиций, 80% которых имеют фиксированный вес. Помимо этого, скорость обработки заказа будет сокращена с 12 часов до 50 минут, все процессы будут максимально автоматизированы, для контроля качества будет применяться искусственный интеллект», — пояснил он.

Наум Бабаев особо обратил внимание на то, что в этой ситуации наиболее острым является вопрос качества российских дорог.

Он сообщил, что из-за средней скорости 50 км/час время доставки продукции из Пензы в Москву занимает около 12 часов, что практически сводит на нет все усилия производителей по сокращению времени обработки заказа.

«Ритейл имеет современные логистические распределительные центры, позволяющие осуществлять быструю приемку и контролировать температурные режимы. Производитель готов максимально быстро произвести качественный товар. Открытым является вопрос пропускной способности дорог. Надеюсь, что это станет стратегической задачей на государственном уровне», — цитирует председателя совета директоров ГК «Дамате» пресс-служба группы компаний.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 по 7 октября.

Она включает в себя разделы: «Регионы России и зарубежные страны», «Сельскохозяйственная техника и оборудования для АПК», «Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма», «Животноводство и племенное дело», «Средства производства для растениеводства. Семеноводство» и «Фестиваль национальных культур».

4 октября в рамках мероприятия состоялся агробизнесфорум «Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост», модератором которого стал заместитель директора ВГТРК Сергей Брилев. На нем выступил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

Также в форуме приняли участие министр сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии Блайро Магги, представители бизнес-сообщества из России, Ирландии и Швейцарии. В ходе открытой дискуссии собравшиеся обсудили основные тенденции на российском и мировом рынке сельхозпродукции и пищевой промышленности.