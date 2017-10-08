Пензенский губернатор поздравил аграриев с праздником АПК

Пенза, 8 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил представителей АПК с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается во второе воскресенье октября.

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«Благодаря вашему профессионализму, преданности избранному делу и любви к родной земле, Пензенская область занимает лидирующие позиции по производству зерна, сахарной свеклы и сахара, мяса, овощей и картофеля. Регион полностью обеспечивает качественными, экологически чистыми продуктами питания себя, а также осуществляет поставки в другие субъекты нашей большой страны и за рубеж», — отметил он.

Иван Белозерцев добавил, что сельское хозяйство и перерабатывающая отрасль оперативно реагируют на меняющиеся условия рынка — они с каждым годом становятся все более конкурентоспособными и привлекательными для бизнеса, о чем свидетельствуют реализуемые инвестпроекты.

«Уверен, что труд пензенских аграриев, бережно сохраняющих традиции российского крестьянства, использование научных методов и инновационных подходов, оказываемая государственная поддержка обеспечат отрасли дальнейшее динамичное развитие. Желаю всем труженикам села, ветеранам отрасли, работникам пищевой и перерабатывающей индустрии, ученым-аграриям крепкого здоровья, энергии, оптимизма и дальнейших успехов на благо Пензенской области и России!» — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.