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Андрей Бурлаков поздравил представителей пензенского АПК с профессиональным праздником

10:40 | 08.10.2017 | АПК

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Пенза, 8 октября 2017. PenzaNews. Глава Минсельхоза Пензенской области Андрей Бурлаков поздравил представителей АПК с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается во второе воскресенье октября.

Андрей Бурлаков поздравил представителей пензенского АПК с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Аграрная отрасль, благодаря вашему труду, на протяжении последних лет — драйвер экономики Пензенской области. Я благодарен вам за работу в развитии растениеводства и животноводства. Последние годы регион демонстрирует рекордные показатели производства и урожайности сельхозкультур. Мы не стоим на месте. Приятно отметить, что все больше сельхозтоваропроизводителей перенимают лучшие практики, опыт, осваивают интенсивные технологии земледелия», — отметил министр.

Он выразил признательность работникам сферы животноводства за эффективное развитие этого стратегического направления.

«По производству мяса птицы регион отмечен среди субъектов РФ, обеспечивающих наибольший прирост по стране. Кроме того, по многим показателям развития животноводства и производства продукции отрасли мы в лидерах ПФО», — сказал Андрей Бурлаков.

По его словам, АПК Пензенской области становится привлекательным для инвесторов — крупные компании активно развивают свой бизнес в регионе, в развитие сельских территорий все активнее вкладываются фермеры.

«Безусловно, благодаря именно вам мы смело можем говорить, что полностью обеспечиваем себя основными продуктами питания. Регион не только производит качественный и вкусный продукт. Мы научились продвигать и продавать свой товар, что особенно важно для развития экономики области. Пензенская продукция уже сегодня на прилавках торговых предприятий России и мира», — добавил министр.

Он высказал мнение, что сельское хозяйство можно смело назвать эффективно развивающейся отраслью.

«Я искренне желаю вам крепкого здоровья, сил, добра, мужества! Мирного неба и счастья вашим близким и родным! С праздником!» — цитирует Андрея Бурлакова пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.
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