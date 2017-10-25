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КФХ Андрея Богомолова присвоен статус семеноводческого хозяйства

12:32 | 25.10.2017 | АПК

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Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Статус семеноводческого хозяйства присвоен крестьянскому фермерскому хозяйству Андрея Богомолова, успешно работающему в Нижнеломовском районе Пензенской области с 2014 года.

КФХ Андрея Богомолова присвоен статус семеноводческого хозяйства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр», прежде чем включить КФХ в соответствующий реестр, комиссия учреждения на месте проверила состояние материально-технической базы, уровень агротехники, обеспеченность кадрами и состояние помещений для хранения семян.

В «Россельхозцентре» уточнили, что площадь пашни хозяйства составляет 285 га, из них яровые зерновые занимают 40 га, озимые — 40 га, картофель — 35 га, а оставшиеся земли сдаются в аренду.

«Специализируется хозяйство на выращивании семенного картофеля. Основу составляют такие сорта, как «Ред Скарлетт», «Колетте» и «Жуковский ранний», — пояснили в пресс-службе.

В учреждении особо обратили внимание на то, что Андрей Богомолов ежегодно проводит сортосмену и сортообновление семян, тесно сотрудничая с СПК «Агрофирма «Элитный картофель».

Таким образом, на сегодняшний день в реестре семеноводческих хозяйств, сертифицированных в системе добровольной сертификации «Россельхозцентр», зарегистрировано 15 предприятий Пензенской области. В их числе — СПК «Петровский», ООО «Вертуновское», ООО «Пензасемкартофель» и другие.
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