В Пензенской области инженер ОАО «Карьероуправление» оштрафован за сорняки на участке АПК

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей назначено главному инженеру ОАО «Карьероуправление» за сорняки на участке в Бессоновском районе Пензенской области.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Лариса Якушкина, компании на праве собственности принадлежит участок сельскохозяйственного назначения площадью 55,6 га.

«На нем длительное время не проводились вспашка, культивация, посев культур. Участок не использовался для производства сельскохозяйственной продукции. В результате этого произошло его зарастание сорной травянистой, а местами древесно-кустарниковой растительностью», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, главному инженеру выдано предписание об устранении нарушения.

«Постановление о назначении штрафа вступило в законную силу», — отметила Лариса Якушкина.