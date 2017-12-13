В Пензе 14–15 декабря пройдет агрономический форум АПК

Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Третий агрономический форум, посвященный технологиям возделывания сельхозкультур, пройдет в Пензенском государственном аграрном университете 14 и 15 декабря.

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В рамках мероприятия будет организована выставка, на которой свою продукцию и услуги представят производители семенного материала, удобрений, средств защиты растений, техники и оборудования, а также банки и лизинговые компании.

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Основная работа будет организована в формате секций.

Аграрии поделятся опытом получения высокой урожайности колосовых, рассмотрят итоги фитоэкспертизы и фитомониторинга за 2017 год, обсудят вопросы мясного скотоводства и подготовки кормовой базы. Преподаватели вуза будут консультировать всех желающих.

Во второй день форума участники обсудят такие темы, как возделывание масличных и зернобобовых культур, а также развитие молочного скотоводства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.