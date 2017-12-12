Обнародованы данные о востребованности пензенских вузов

Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Авторы проекта «Социальный навигатор» международного информационного агентства «Россия сегодня» составили национальный рейтинг востребованности вузов РФ со стороны отечественной экономики, в который вошли в том числе организации высшего образования Пензенской области.
В 2017 году в исследовании участвовали 448 вузов из 81 субъекта РФ — государственные, ведомственные, муниципальные и частные.
В их числе — 127 инженерных вузов, 89 классических университетов, 54 сельскохозяйственных, 61 из сферы управления, 69 гуманитарных и 48 медицинских.
Среди учреждений региона лучший результат в своей категории продемонстрировал Пензенский государственный аграрный университет, который занял шестое место среди сельскохозяйственных вузов. Согласно представленным данным, доля выпускников, получивших направление на работу, достигла 93,8%; а доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов — 9,38%. Индекс цитирования трудов сотрудников организации равен 15.
В категории «Сельскохозяйственные вузы», как и в прошлом году, лидируют Ставропольский государственный аграрный университет и Кубанский государственный аграрный университет.
Пензенский государственный университет занял 29 место среди классических вузов. Доля выпускников, получивших направление на работу, составила 70,9%; а доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов — 7,35%. Индекс цитирования трудов сотрудников организации равен 14.
Лидером, как и в прошлом году, стал Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. На втором месте — Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина. Замыкает тройку Национальный исследовательский Томский государственный университет.
Два других пензенских вуза вошли в рейтинг инженерных — технических — университетов.
Пензенский государственный технологический университет занял в нем 46 строчку. Доля выпускников, получивших направление на работу, составила 90,3%; а доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов — 4,64%. Индекс цитирования трудов сотрудников организации равен 15.
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства расположился на 59 строчке. Доля выпускников, получивших направление на работу, достигла 100%; а доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов — 4,92%. Индекс цитирования трудов сотрудников организации равен 11.
Лидирует Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Вторую строчку занял Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. На третьем месте — Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.
Как отмечается в результатах исследования, предлагаемый вариант построения рейтинга вузов основан на выборе базовых результатов деятельности вне учета исходных условий. В качестве основных видов деятельности университетов приняты: производство интеллектуального продукта — исследования, разработки, консалтинговые услуги; подготовка кадров к занятию рабочих мест в реальном секторе экономики; публикационная активность.
По мнению аналитиков, эти виды деятельности задают организационное, кадровое и финансово-экономическое устройство вуза, его позиционирование на рынках производимых продуктов как хозяйствующего субъекта.
Предполагается, что устройство и ресурсное обеспечение соответствуют уровню производимого продукта, который измеряется спросом на него, поэтому оценка последнего опосредовано характеризует эффективность устройства организации.
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