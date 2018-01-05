Пензенский губернатор предложил засеять коноплей поля вблизи завода по ее переработке АПК

Пенза, 5 января 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил изменить структуру посевных площадей в муниципальных образованиях поблизости от завода по глубокой переработке конопли, чтобы обеспечить его полную загрузку. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе встречи с главой региона генеральный директор группы компаний «Коноплекс» Милена Александрова напомнила, что предприятие по производству однотипного моноволокна для канатов и шпагатов будет запущено к уборочной 2018 года.

По ее словам, линия будет принимать около 3–4 тонн сырья в час.

«Более глубокую переработку планируем запустить в 2019 году. Сейчас ведем переговоры о размещении данного производства на территории промпарка «Отвель», в сельской местности останется первичная переработка», — пояснила Милена Александрова.

Иван Белозерцев отметил, что министерство сельского хозяйства РФ рассматривает несколько предложений по поддержке бизнеса.

«Если будет принята федеральная программа, я, исходя из наших возможностей, сделаю все, чтобы поддержать ваш проект», — сказал он.

Группа компаний «Коноплекс» реализует на территории Нижнеломовского и Пензенского районов приоритетный инвестиционный проект по выращиванию и комплексной переработке технической конопли.

За время работы инвестора в регионе создано 31 новое рабочее место, 19 из которых — производственный персонал, постоянно проживающий в сельской местности.

В 2017 году под сев конопли введено в сельскохозяйственный оборот 600 га залежных земель в Нижнеломовском районе.