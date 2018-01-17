В Пензенской области за три года в севооборот введено более 240 тыс. га АПК

Москва, 17 января 2018. PenzaNews. Более 240 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения введено в севооборот в Пензенской области с 2015 по 2017 годы. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В начале 2015 года 434 тыс. га пахотных угодий в Пензенской области фактически не участвовали в севообороте. В основном, это земли граждан и сельхозпредприятий, в том числе паевые земли, собственники которых не распорядились ими в законном порядке», — сказал он в ходе совещания под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, состоявшегося в Москве в среду, 17 января.

Иван Белозерцев пояснил, что была создана межведомственная рабочая группа, которая обеспечила взаимодействие между региональными органами исполнительной власти, органами государственного земельного надзора и Федеральной налоговой службой.

Читайте также

Пригодные для сельхозпроизводства земли надо использовать рационально — Дмитрий Медведев

«Была проведена полная инвентаризация всех земель сельскохозяйственного назначения на территории Пензенской области. Составлен реестр неиспользуемых земельных участков с указанием их местоположения, площади, состояния, правообладателей и вида права. Все неиспользуемые земли нанесены на карты. По каждому правообладателю были определены и применены индивидуальные меры реагирования», — поделился глава региона опытом.

Он добавил, что сельхозпроизводителям, имеющим серьезные намерения развивать производство, были оказаны необходимые меры господдержки.

Иван Белозерцев отметил также, что полученный результат по вводу земель в севооборот позволил увеличить и темп роста сельхозпроизводства — за последние три года он составил 22%, сообщает пресс-служба областного правительства.