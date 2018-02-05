В Пензенской области в 2017 году произведено сельхозпродукции на 87 млрд. рублей АПК

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Аграрии Пензенской области произвели в 2017 году сельхозпродукцию на 87,4 млрд. рублей, что на 0,1% больше уровня 2016-го. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

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«В хозяйствах всех категорий получено 2 млн. 539 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, 2 млн. 378 тыс. тонн свеклы сахарной, 490 тыс. тонн картофеля и 162 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 5 февраля.

Максим Уханов отметил, что зерновых и зернобобовых культур получено больше на 21,2%, сахарной свеклы — на 19,1%, картофеля на — 4,3%, а овощей — на 13,6% меньше, чем в прошлом году.

Глава Пензастата уточнил также, что в 2017 году 2,5 млн. тонн зерновых было собрано с площади 685 тыс. га, притом что максимальный сбор за все годы — 3 млн. тонн в 1973 году — удалось получить с 1 млн. 579 тыс. га.

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«В расчете на душу населения […] в 2017 году в Пензенской области произведено 1 тыс. 773 кг зерна», — сообщил он, пояснив, что по этому показателю регион занял третье место в Приволжском федеральном округе и 17-е — в России.

Максим Уханов добавил, что в расчете на душу населения произведено 1 тыс. 780 кг сахарной свеклы, это лучший результат в ПФО и шестой — в стране.

«Произведено 290 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 1,8% больше, чем в 2016 году; 342 тыс. тонн молока — рост составил 1,2%; 293 млн. штук яиц, что на уровне 2016 года», — привел данные руководитель Пензастата.