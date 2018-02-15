Николай Овчинников отметил важность внедрения информационных технологий в АПК АПК

Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Директор опытно-производственного хозяйства «Михайловское», бывший вице-губернатор Пензенской области Николай Овчинников отметил важность внедрения современных информационных технологий в сельское хозяйство.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Самым большим тормозом в сельском хозяйстве является деревня. Страна какими-то невероятными усилиями тратит огромные деньги, чтобы эту деревню сохранить. […] Нужно понимать, что вкладываться в деревню бессмысленно — деревни никакой не будет, а сельское хозяйство будет. Реалии таковы, что при современных технологиях 1% населения, а где-то и 0,5%, способны не только накормить тем, что тут эффективно произрастает, […] но и организовать огромные экспортные потоки. Сегодня четкая тенденция на рост производительности труда, на рост технологий», — отметил он в ходе круглого стола на тему «Пенза на гребне четвертой промышленной революции», состоявшегося в IT-парке в четверг, 15 февраля.

Николай Овчинников добавил, что в отдельных странах, например, беспилотные летательные аппараты уже используются для обработки растений, а значит вскоре подобные технологии придут и в российское сельское хозяйство.

Читайте также

Михаил Дралин считает нормальным, когда провинция отстает в технологиях

«Это за собой потянет создание кастомизированных, адаптированных программных продуктов, созданных с учетом земледелия, животноводства — всего. Сегодня достойных продуктов очень мало. Все, что есть, очень дорогие. Мне кажется, что здесь для людей интеллектуального труда поле непаханое», — сказал руководитель хозяйства.

По его мнению, на данный момент передовые программисты не понимают потребностей сельского хозяйства, а сами аграрии не знают, как воплотить в жизнь то, что им нужно, при этом диалога между этими двумя сторонами нет.

«Вы будете смеяться, но для сельского хозяйства очень актуален такой бизнес, как предоставление доступа в интернет. Все здесь сидящие думают, что это уже давно достигнуто, но […] покрытие интернетом в километре от федеральной трассы — ноль, и ни один из больших провайдеров уже не пойдет туда», — отметил Николай Овчинников.