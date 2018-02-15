Михаил Дралин считает нормальным, когда провинция отстает в технологиях Связь и ИТ

Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Ситуация, при которой передовые технологии сначала стремительно развиваются в городах-миллионниках и лишь спустя несколько лет приходят в провинцию, является нормальной. Такое мнение высказал председатель правления банка «Кузнецкий», депутат Законодательного собрания Пензенской области Михаил Дралин.

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«У нас [в области] больше половины населения проживает не в Пензе. Там [в сельской местности] как минимум с интернетом плохо, с дорогами, с финансовой грамотностью, и самое печальное — с доходами населения, которые не всегда, наверное, будут позволять или в ближайшее время не позволят пользоваться всей этой массой услуг, которые мы здесь сейчас напридумываем или расскажем. Реальность жизни немножко запаздывает», — отметил он в ходе круглого стола на тему «Пенза на гребне четвертой промышленной революции», состоявшегося в IT-парке в четверг, 15 февраля.

Михаил Дралин добавил, что большинство жителей региона, например, далеки от таких технологий, как блокчейн.

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«Если мы из Пензы доедем до любого районного центра, то […] там совсем другая жизнь, хотя, казалось бы, всего 50–100 км», — сказал он.

Председатель правления банка «Кузнецкий» пояснил, что он как руководитель регионального финансового-кредитного учреждения не видит смысла вкладывать большие средства в изучение и разработку передовых технологий, поскольку через некоторое время они станут доступны благодаря вложениям увлеченных миллиардеров.

«Передовыми технологиями сначала начинают пользоваться единицы. В массовом порядке ими начинают пользоваться спустя 5–7 лет. Такое отставание мы для себя вполне считаем спокойным. Главное — дальше не отстать», — сказал Михаил Дралин.