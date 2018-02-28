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Пензенский губернатор предложил открыть торговый дом по продаже зерна

11:01 | 28.02.2018 | АПК

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Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил открыть в регионе торговый дом, который будет заниматься реализацией зерна.

Пензенский губернатор предложил открыть торговый дом по продаже зерна

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Надо подумать о создании торгового дома Пензенской области […] по реализации зерна», — сказал он в ходе заседания ассоциации сельхозтоваропроизводителей Пензенской области, организованного в формате делового завтрака в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 28 февраля.

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Иван Белозерцев призвал включить в соответствующую рабочую группу как молодых руководителей, например, гендиректора ЗАО «Башмаковский мукомольный завод» Алексея Руденского, так и более опытных.

Также он поручил министру сельского хозяйства Пензенской области Андрею Бурлакову проработать вопрос о запуске региональной программы поддержки растениеводов.

«Я заинтересован, чтобы наша продукция продавалась и в федеральных торговых сетях, и в региональных», — сказал Иван Белозерцев, отметив, что местные сети стали активнее предлагать пензенскую продукцию.
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