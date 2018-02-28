Перевозка зерна автотранспортом уходит в прошлое — Алексей Руденский АПК

Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Перевозка зерна автомобильным транспортом постепенно уходит в прошлое, уступая место железнодорожному. Такое мнение высказал генеральный директор ЗАО «Башмаковский мукомольный завод» Алексей Руденский в ходе заседания ассоциации сельхозтоваропроизводителей Пензенской области, состоявшегося в формате делового завтрака в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 28 февраля.

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«Доставка автомобильным транспортом, тяжелогрузами умирает. Все уже познакомились с автоконтролем — это не только стационарные точки, это и мобильные передвижения. Мы прекрасно видим, что железнодорожные отгрузки становятся одним из основных направлений по реализации зерна», — сказал он.

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Алексей Руденский добавил, что это не относится к случаям, когда потребитель находится в непосредственной близости от поставщика.

Гендиректор завода сообщил, что в 2017 году предприятием была запущена программа «За счет элеватора», когда зерно принимают на хранение, а затем — при отсутствии собственных покупателей у производителя — продают, не взимая при этом плату за услугу реализации.

«Все это связано исключительно с разовой акцией для того, чтобы сельхозпредприятия, которые никогда в своей жизни не работали с железной дорогой или работали один-два раза за последние пять лет, поняли, насколько это эффективно», — пояснил он.