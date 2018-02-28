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Алексей Руденский видит необходимость в кооперации мелких производителей зерна

16:02 | 28.02.2018 | АПК

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Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Мелкие производители зерна, работающие в Пензенской области, могут выйти на новые рынки сбыта, в том числе зарубежные, только объединив свои усилия. Такое мнение высказал генеральный директор ЗАО «Башмаковский мукомольный завод» Алексей Руденский.

Алексей Руденский видит необходимость в кооперации мелких производителей зерна

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Их объем не представляет интереса [для экспорта], но их можно объединить, […] и получится партия, достаточная для того, чтобы с ней работать. Самое главное, они получат за это деньги, и мелкие сельхозпроизводители тоже смогут выживать», — сказал он в ходе заседания ассоциации сельхозтоваропроизводителей Пензенской области, состоявшегося в формате делового завтрака в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 28 февраля.

По словам Алексея Руденского, пензенским аграриям необходимо активнее налаживать каналы экспорта продукции, поскольку внутреннее потребление ограничено.

«Работа с экспортом — это серьезная работа. Надо понимать, что зерно должно быть соответствующего качества, доведено до однородности. Про заболевания какие-то, гниение я даже говорить не буду — это вообще невозможно», — отметил он.

Руководитель завода добавил, что считает правильным создание некого кооператива местных производителей зерна или торгового дома, как предложил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
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