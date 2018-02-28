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Владимир Едалов предложил наладить поставку пензенских овощей в больницы и школы

16:38 | 28.02.2018 | АПК

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Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Глава администрации Сосновоборского района Владимир Едалов обратился к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву с просьбой оказать содействие в организации поставок местной овощной продукции в учреждения образования и здравоохранения.

Владимир Едалов предложил наладить поставку пензенских овощей в больницы и школы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы производим неплохую продукцию овощную. Картофель очень хороший у нас, экологически чистый, свекла, морковь, готовы лук поставлять. [...] Я хотел бы Вас попросить, чтобы на наши рынки — допустим, в детские сады, в школьные учреждения, в больницы — как-то допустить нас, наших товаропроизводителей. […] Может быть, приоритет все-таки отдавать нашим производителям?» — отметил он в ходе заседания ассоциации сельхозтоваропроизводителей Пензенской области, состоявшегося в формате делового завтрака в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 28 февраля.

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Владимир Едалов добавил, что в случае необходимости аграрии готовы увеличить объемы, чтобы покрыть потребности рынка.

«Мы закупили хорошую импортную технику — картофелеуборочный комбайн, свеклоуборочный комбайн. Мы обороты неплохие делаем», — пояснил глава администрации Сосновоборского района.

В свою очередь Иван Белозерцев напомнил, что давно ставит задачу по продвижению пензенской продукции.

«Понятно, что мы не можем обойти федеральный закон №44 при проведении торгов, но все равно мы должны изыскивать возможность при равных условиях отдавать приоритет нашим производителям. Если везут картошку, например, из Тольятти или Самары, затраты на перевозку есть, а у вас производят непосредственно в своем районе. По идее-то, должны свои выигрывать, но не задирая цен», — отметил глава региона.
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