Владимир Едалов предложил наладить поставку пензенских овощей в больницы и школы АПК

Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Глава администрации Сосновоборского района Владимир Едалов обратился к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву с просьбой оказать содействие в организации поставок местной овощной продукции в учреждения образования и здравоохранения.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы производим неплохую продукцию овощную. Картофель очень хороший у нас, экологически чистый, свекла, морковь, готовы лук поставлять. [...] Я хотел бы Вас попросить, чтобы на наши рынки — допустим, в детские сады, в школьные учреждения, в больницы — как-то допустить нас, наших товаропроизводителей. […] Может быть, приоритет все-таки отдавать нашим производителям?» — отметил он в ходе заседания ассоциации сельхозтоваропроизводителей Пензенской области, состоявшегося в формате делового завтрака в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 28 февраля.

Читайте также

Рашид Хайров призвал обратить внимание на проблему биобезопасности в Пензенской области

Владимир Едалов добавил, что в случае необходимости аграрии готовы увеличить объемы, чтобы покрыть потребности рынка.

«Мы закупили хорошую импортную технику — картофелеуборочный комбайн, свеклоуборочный комбайн. Мы обороты неплохие делаем», — пояснил глава администрации Сосновоборского района.

В свою очередь Иван Белозерцев напомнил, что давно ставит задачу по продвижению пензенской продукции.

«Понятно, что мы не можем обойти федеральный закон №44 при проведении торгов, но все равно мы должны изыскивать возможность при равных условиях отдавать приоритет нашим производителям. Если везут картошку, например, из Тольятти или Самары, затраты на перевозку есть, а у вас производят непосредственно в своем районе. По идее-то, должны свои выигрывать, но не задирая цен», — отметил глава региона.