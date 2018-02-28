Рашид Хайров призвал обратить внимание на проблему биобезопасности в Пензенской области АПК

Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Власти Пензенской области должны обратить пристальное внимание на проблему биологической безопасности, поскольку от этого зависят стабильность агропромышленного комплекса, национальная и международная торговля продукцией АПК, а также в целом экономика региона. Такое мнение высказал генеральный директор группы компаний «Дамате» Рашид Хайров.

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«В списке [представляющих опасность для отрасли] заболеваний — птичий грипп, болезнь Ньюкасла, ящур, африканская и классическая чума свиней, бруцеллез, сальмонеллез и другие», — сказал он в ходе заседания ассоциации сельхозтоваропроизводителей Пензенской области, состоявшегося в формате делового завтрака в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 28 февраля.

Рашид Хайров с сожалением констатировал, что все эти заболевания регистрируются на территории России: в частности, в 2017 году в девяти регионах были зафиксированы вспышки высокопатогенного птичьего гриппа, в связи с чем в 36 неблагополучных пунктах пришлось уничтожить более 2 млн. поголовья птицы.

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«Экспортный ущерб исчисляется миллиардами рублей, в том числе в связи с запретом экспорта продукции птицеводства в страны Евросоюза и некоторые страны Азии. Напряженность по гриппу птиц с каждым годом растет как глобально, так и регионально на фоне сезонной миграции перелетных птиц, в связи с чем Всероссийский институт защиты животных прогнозирует в текущем году от 4 до 16 вспышек этого заболевания на территории Российской Федерации», — отметил основатель ГК «Дамате».

Рашид Хайров добавил также, что с 2007 года зарегистрировано около 1,3 тыс. вспышек африканской чумы свиней (АЧС), в том числе в Пензенской области, а последний случай был зафиксирован в Калининградской области в текущем месяце.

«Пензенская область находится в зоне свободной от ящура без вакцинации, статус которой признан Международным эпизоотическим бюро. Это обеспечивает получение права экспорта продукции, произведенной на территории области, но, к сожалению, этот статус может быть потерян для всех субъектов Российской Федерации, входящих в эту зону, если хоть в одном из них будет вспышка ящура. Кроме того, Пензенская область граничит с буферной зоной, где проводится вакцинация. В этом месяце в этой зоне уже была зарегистрирована вспышка ящура. Только подумайте — потери от ящура только в странах Европейского союза с 2001 года исчисляются 90 млрд. евро», — сообщил он.

Гендиректор ГК «Дамате» пояснил, что в рамках предлагаемой компанией стратегии, направленной на профилактику этих заболеваний в регионе, необходимо активизировать повышение уровня профильных специалистов, а также информирование населения об особо опасных болезнях животных и птиц.

По словам Рашида Хайрова, стартовым мероприятием должен стать семинар, который планируется провести в марте с привлечением ведущих экспертов Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных.

«Требуется разработка региональной программы профилактики и ликвидации заболеваний. […] С целью обеспечения безопасности и стабильности работы животноводческих и птицеводческих предприятий Пензенской области необходимо организовать учет поголовья животных и птиц во всех населенных пунктах, находящихся в зонах, установленных нормативами Минсельхоза России при возникновении особо опасных заболеваний. Это пяти-, десяти- и двадцатикилометровые зоны вокруг, не дай бог, какой-то вспышки», — сказал он.

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Рашид Хайров добавил, что также следует обеспечить готовность областной ветслужбы к проведению профилактических мероприятий при вспышке опасных болезней.

«[Необходимо] обсуждение возможности сезонной или постоянной депопуляции поголовья восприимчивых животных и птиц в упомянутых населенных пунктах с компенсацией», — подчеркнул генеральный директор ГК «Дамате».

В противном случае, по его мнению, существующие угрозы могут перечеркнуть все усилия аграриев, поставляющих продукцию в другие регионы России и за рубеж.

Как отметил председатель ассоциации сельхозтоваропроизводителей Пензенской области, депутат Госдумы России от фракции «Единая Россия» Иван Фирюлин, выступивший на мероприятии в роли модератора, предложение Рашида Хайрова заслуживает внимания, так как затрагивает интересы большого количества животноводческих и перерабатывающих предприятий.