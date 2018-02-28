Пензенский губернатор призвал аграриев выращивать только востребованные сельхозкультуры АПК

Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал сельхозтоваропроизводителей региона реагировать на потребности рынка, отдавая предпочтение наиболее востребованным на данный момент культурам.

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Он напомнил, что регион завоевал лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по производству зерновых.

«Если, например, мы понимаем, что сегодня выгоднее выращивать другую культуру с точки зрения рентабельности предприятия, мы должны переходить на эту культуру, находить рынок сбыта для ее реализации и внутри России, и в Европе в том числе», — сказал Иван Белозерцев в ходе заседания ассоциации сельхозтоваропроизводителей Пензенской области, состоявшегося в формате делового завтрака в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 28 февраля.

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По словам Ивана Белозерцева, изменение структуры посевных площадей должно быть результатом совместной работы ассоциации и Минсельхоза Пензенской области, при этом необходимо анализировать, насколько земля в определенном районе подходит для того или иного растения.

«Нам надо более творчески подходить, а не только «подсесть» на пшеницу, на кукурузу. […] Чтобы этим заниматься, нужно создать рабочую группу или проектный офис, нужно приглашать и специалистов, и ученых», — добавил глава региона.