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ФОТОРЕПОРТАЖ Заседание региональной ассоциации сельхозтоваропроизводителей. Пенза, 28 февраля 2018 г.

Иван Белозерцев пообещал аграриям прилегающие к их полям земли в случае ввода в оборот

18:25 | 28.02.2018 | АПК

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Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал сельхозпроизводителям, что в будущем они смогут на законных основаниях распоряжаться неиспользуемыми землями, прилегающими к их полям, при условии их ввода в севооборот.

Иван Белозерцев пообещал аграриям прилегающие к их полям земли в случае ввода в оборот

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Или бурьян будет расти, или вы «припашете». Придет время — глава муниципального образования отдаст вам эти 10–15 га земли около этого поля, но вы его обрабатывайте, чтобы оно не заросло», — призвал он членов региональной ассоциации сельхозтоваропроизводителей в ходе заседания, состоявшегося в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 28 февраля.

Иван Белозерцев пояснил, что опытом такой организации деятельности с ним поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в июне 2017 года.

«Не надо бояться. Припахивайте. Будет проблема — значит, будем разбираться. Вы же не своровали в конце концов. Я вас поддержу в этом. Я вам поручение даю такое. Увеличил клин — придет время, мы вам его к этой земле отдадим», — сказал Иван Белозерцев.
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