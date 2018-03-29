В Пензе разработают программу повышения квалификации ветеринаров АПК

Пенза, 29 марта 2018. PenzaNews. Программа дополнительного обучения ветеринарных врачей будет разработана в Пензенской области. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

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«Сегодня сельское хозяйство развивается. Мы строим мощнейшие свинокомплексы, расширяем производство индейки, [показываем] хорошие результаты в отрасли молочного животноводства. Компании работают эффективно, и вопросы биобезопасности, работы ветеринарной службы сегодня выходят на первый план», — пояснил глава региона.

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Иван Белозерцев уточнил, что программу повышения квалификации ветврачей следует организовать по примеру аналогичной работы для строителей, дорожных работников, учителей и медиков.

Губернатор поручил до конца апреля проанализировать деятельность ветеринарной службы региона за 2017 год и на основе полученных данных представить предложения по обучению специалистов.

«Посмотрите, какие изменения произошли в плане кадрового состава, в каком состоянии материально-техническое обеспечение, что нужно для повышения эффективности работы, какие планы стоят перед ведомством на этот год», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.