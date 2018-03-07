Операция с использованием российского робота впервые проведена на животном Медицина

Пенза, 7 марта 2018. PenzaNews. Первая в России операция на животном с использованием уникальной робот-ассистированной хирургической системы отечественного производства проведена на базе центра доклинических исследований в Пензе.

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Мобильное устройство, которое в разы меньше зарубежных аналогов, было доставлено в город заранее — вечером 4 марта. Его первая сборка заняла около двух часов.

В среду, 7 марта, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь с помощью новейшего аппарата удалил кисту яичника свинье по кличке Роза возрастом пять с половиной месяцев, которой предварительно дали наркоз. Роботом он управлял руками — с помощью двух манипуляторов, а также ногами — посредством специальных педалей.

За происходящим наблюдали разработчики робота – инженеры Института конструкторско-технологической информатики (ИКТИ) РАН, обеспечивая техническую поддержку операции, и пензенские специалисты, в том числе хирург, профессор кафедры хирургии и эндоскопии Пензенского института усовершенствования врачей Анатолий Баулин.

Сотрудники центра доклинических исследований занимались подготовкой к экспериментальной операции, а также осуществляли анестезиологическое сопровождение.

Хирургическое вмешательство, которое стало первым этапом доклинических испытаний, прошло успешно и заняло около 30 минут.

Во время работы происходящее транслировалось на установленные в операционной экраны не только в привычном 2D-формате, но и в 3D, который позволяет врачам более четко ощущать глубину транслируемого из брюшной полости животного изображения.

Директор ИКТИ РАН Сергей Шептунов пояснил, что в отличие от робот-ассистированной хирургической системы Da Vinci, на основе которой построено большинство современных устройств, российский аппарат не механический, а цифровой.

«Это возможность как улучшить роботохирургию как таковую, так и в принципе создать задел для интеллектуальной роботохирургии, для хирургии с использованием элементов искусственного интеллекта и много чего другого», — отметил он, добавив, что отечественный робот позволяет оперировать точнее, чем зарубежные аналоги.

Сергей Шептунов сообщил, что пока у аппарата нет названия, потому что его нужно доработать, «чтобы было не стыдно».

«Мы планируем здесь [в Пензе] быть многократно. Нам очень нравится, очень удобно», — сказал он, уточнив, что для каждой операции робота будут специально привозить в город.

Глава ИКТИ пояснил, что специалисты занимаются созданием аппарата на протяжении пяти лет и примерно через два года планируется выпустить первый промышленный образец.

После небольшого перерыва врачи также опробовали на свинье тулиевый волоконный российский лазер, который опционально может быть подключен к новому роботу. Особенность используемого устройства заключается в том, что излучение подводится с помощью очень тонких световодов, которые можно даже завязать в узел.

Комментируя имеющуюся в Пензе материально-техническую базу, Дмитрий Пушкарь назвал местный технопарк высоких технологий одним из самых совершенных в России.

«Мы действительно хотели это сделать в Пензе, где наши друзья, где компетентные люди, где все для этого создано», — подчеркнул он.

Главный уролог Минздрава РФ также обратил внимание на то, что перед операцией команда настраивалась на 8 часов, а не на 30 минут работы, при этом было непонятно, сколько в итоге потребуется людей и инструментов.

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В свою очередь директор центра доклинических исследований Ирина Ефимова сообщила, что после операции животное будет вставать и двигаться уже примерно через 4–5 часов после выхода из наркоза.

Она отметила, что исследования, проводимые на базе технопарка высоких технологий «Рамеев», стали возможны благодаря взаимодействию с правительством Пензенской области и региональным Минздравом.

Вечером 7 марта свинью планируется перевезти в микрорайон Ахуны — под наблюдение студентов и сотрудников Пензенского государственного аграрного университета.

ООО «Центр доклинических исследований» входит в пензенский кластер «БиоМед». Поддержку предприятий-участников кластера осуществляет ООО «Центр кластерного развития».