На весенние полевые работы в Пензенской области требуется 5,8 млрд. рублей АПК

Пенза, 16 апреля 2018. PenzaNews. Денежные средства в размере 5,8 млрд. рублей требуются для проведения весенних полевых работ в Пензенской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Из них 4,6 [млрд. рублей] — это средства «короткого» кредитования, 600 млн. рублей — это государственная поддержка, которая доведена до сельхозпроизводителей», — уточнил он в ходе совещания с участием глав администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в понедельник, 16 апреля.

Андрей Бурлаков отметил, что объемы кредитования по сравнению с прошлым годом выросли — тогда они составляли около 3,3 млрд. рублей.

«С точки зрения финансового обеспечения ситуация лучше. Это, конечно, создает более комфортные условия для проведения всех необходимых работ», — отметил глава Минсельхоза Пензенской области.

Он также обратил внимание на то, что кредитные ресурсы в объеме 4,2 млрд. рублей получены в этом году на льготных условиях — под ставку менее 5% годовых.

Андрей Бурлаков сообщил, что на данный момент привлечен 121 льготный кредит, в то время как в 2017 году из было 32.