В Пензе предложено провести форум пчеловодов АПК

Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил провести в Пензе межрегиональный форум пчеловодов.

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«Я думаю, что пришла пора собрать нам пчеловодов для обсуждения проблем, мер поддержки данного вида деятельности. Приму в этом личное участие. Подумайте, может быть, межрегиональный форум или семинар пчеловодов провести», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 23 апреля.

Иван Белозерцев призвал пригласить на мероприятие представителей других регионов, чтобы организовать выставку продукции.

Он отметил, что нужно увеличивать количество пчеловодческих хозяйств в Пензенской области и расширять существующие, а также заниматься разработкой привлекательной упаковки.

«Я со всеми встречался, кроме пчеловодов, а пчеловоды обращаются к нам тоже с жалобами», — добавил губернатор.