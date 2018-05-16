«Дамате» сформирует кадровый резерв из талантливых школьников и студентов АПК

Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Группа компаний «Дамате», производственные мощности которой расположены в Пензенской и Тюменской областях, запустила проект, призванный помочь сформировать кадровый резерв из талантливых школьников и студентов.

Фото: Acdamate.com

Он позволит наладить системную работу с потенциальными будущими сотрудниками холдинга в возрасте от 6 до 20 лет.

Участникам проекта под названием «Новое поколение «Дамате» будет предложено выполнить задания разного уровня сложности. При анализе результатов экспертная комиссия учтет нестандартность подхода к решению той или иной проблемы.

Взаимодействие с наставниками планируется наладить посредством соцсетей и на базе внутреннего специализированного учебного портала.

«На фоне бурного роста компании мы создаем более 800 рабочих мест в год, поэтому взаимодействие с новым поколением, формирование кадрового резерва становится нашим приоритетным направлением», — прокомментировала заместитель генерального директора ГК «Дамате» по управлению персоналом Полина Коннова.

Она пояснила, что холдинг нацелен создать творческую инновационную среду и мотивировать молодежь на решение конкретных задач, стоящих перед современным сельским хозяйством.

Как сообщает пресс-служба компании, первой образовательной организацией, где запущен новый проект, стал Пензенский государственный аграрный университет.

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В стартовом мероприятии, состоявшемся 16 мая, приняли участие преподаватели и свыше 250 студентов 1–3 курсов агрономического, технологического и инженерного факультетов.

Молодые люди зарегистрировались на учебном портале и получили задания. На прохождение первого уровня им дано пять дней, после чего специалисты определят победителей по каждому направлению. Для них предусмотрены денежные призы.

Студентам, продемонстрировавшим нестандартное мышление, предложат разнообразные форматы взаимодействия с «Дамате». Лучшие из них получат возможность вместе с руководством компании участвовать в решении проектных задач, пройти стажировку и написать диплом на базе холдинга.

Начинающим специалистам, которые наиболее ярко заявят о себе во время проекта, предложат работу.